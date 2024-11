Ilgiorno.it - Addio all’asilo degli orrori a San Giorgio su Legnano: via libera alla demolizione ma la città non dimentica

Sansu(Milano), 23 novembre 2024 – Termina sotto un cumulo di macerie la triste vicenda dell’asilodi Sansu. In questi giorni le ruspe dell’impresa Cassavia di Canegrate stanno procedendodelle aule e di tutta la struttura che nel 2014 balzòribalta delle cronache come il luogo dove bambini inermi venivano maltrattati in quello che doveva invece essere un asilo nido realizzato a loro misura. I fatti risalgono ad una decina di anni fa, quando alcune famiglie vennero convocate nella caserma dei Carabinieri diper visionare le riprese delle microcamere posizionate in gran segreto dai Nas ad insaputa dei titolari della struttura di via Roma. Ai loro occhi si presentarono scene agghiaccianti di maltrattamenti e sevizie sugli inermi ospiti dell’asilo nido privato.