A Palazzo Dolcini lo spettacolo ’Le Baccanti | una fiaba sovversiva’

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Mercato Saraceno promuove eventi speciali per coinvolgere la cittadinanza ed invitare alla riflessione su temi fondamentali quali il rispetto e l’uguaglianza di genere. Stasera, alle 21, aavrà luogo lo"Le: unasovversiva" con il Teatro delle Lune e Amira Danza che presentano una versione originale de "Le" di Euripide. In questa rilettura, la dea Dioniso semina la follia tra le donne di Tebe, scardinando le certezze di un mondo ordinato. Attraverso danza orientale, narrazione e musica dal vivo, lodiventa un inno all’essenza femminile più profonda e alla ribellione contro le convenzioni sociali. Le donne, indomite e fiere, si riappropriano della loro natura selvaggia, incarnando la forza e la libertà ancestrale.