X Factor 2024 | i biglietti della finale a Napoli esauriti in pochi giorni

Facebook WhatsAppTwitter Ladi X, in programma il 5 dicembre a, si preannuncia come un evento imperdibile. La location scelta, Piazza del Plebiscito, è inusuale per il talent show di Sky, attirando un numero record di fan. La domanda diè stata così alta che tutti i posti disponibili sono statiin poche ore dalla loro disponibilità.Un evento senza precedenti in piazzaLa decisione di organizzare ladi Xall’aperto ha suscitato grande interesse.diventa così il palcoscenico di questo evento esclusivo. I fan speravano di assistere a un momento che, per la prima volta, trasforma il talent show in un’esibizione dal vivo sotto le stelle. La vendita digratuiti su TicketOne è cominciata il 30 ottobre e si è chiusa rapidamente, confermando il forte legame tra il programma e il pubblico.