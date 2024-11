Oasport.it - Volley femminile, Conegliano domina Milano e allunga in Serie A1. Haak primeggia nel duello con Egonu

ha sconfittocon un secco 3-0 (25-20; 25-18; 25-15) nel big match della nona giornata dellaA1 di, andata in scena di fronte agli oltre 12.000 spettatori che hanno gremito l’Unipol Forum di Assago (record di pubblico per una partita di club alle nostre latitudini). Le Campionesse d’Italia hanno giganteggiato in lungo e in largo in quella che doveva essere la rivincita della Supercoppa Italiana e dell’ultima finale di Champions League, vinte entrambe dalla corazzata veneta.Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno fatto sembrare tutto troppo facile, prendendo di forza il comando delle operazioni in avvio del primo set (8-4), controllando il rientro delle padron di casa (16-16) e poi dettando legge nel finale. Nella seconda frazione il Veroha provato a reagire (13-12), ma le Pantere hanno ribaltato la situazione in un amen con un enorme parziale di 7-0 (19-13).