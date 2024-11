Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2024 ore 12:30

DEL 22 NOVEMBREORE 12.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-, IN DIREZIONE,AL MOMENTO SONO 10 I CHILOMETRI DI CODA A PARTIRE DA MAGLIANO SABINA, PROSEGUONOLE OPERAZIONI DI RIPRISTINO A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZAIL TRAFFICO DEFLUISCE SU DUE CORSIE DI CUI UNA DEVIA SULLA CARREGGIATA OPPOSTA.PER I MEZZI PESANTI E LE LUNGHE PERCORRENZE SI CONSIGLIA DI USCIRE A ORTE SEGUIRE LA SUPERSTRADA ORTE-VITERBO POI LA STATALE CASSIA 2 IN DIREZIONEE DA QUI RIENTRARE IN A1ORA IL METEOPRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELPREVISTE DA QUESTA MATTINA E SUCCESSIVE 18-24 ORE SULLA NOSTRAPIOGGE SPARSE IN PARTICOLARE SUL VERSANTE ORIENTALE, CENTRO-MERIDIONALELUNGO LE COSTE ESPOSTE MAREGGIATE PER I VENTI DA FORTI A BURRASCA,VENTO DI LIBECCIO CHE IN SERATA CEDE IL PASSO AL VENTO DI MAESTRALEE PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPOMAR INFORMACHE OGGI SONO CANCELLATE LE CORSE UNITÀ VELOCE FORMIA-PONZA DELLE ORE 15.