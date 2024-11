Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2024 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 22 NOVEMBREORE 11.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’AUTOSTRADA FIRENZE-, IN DIREIZONE,AL MOMENTO SONO 13 I CHILOMETRI DI CODA A PARTIRE DA MAGLIANO SABINA, SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZAIL TRAFFICO DEFLUISCE SU DUE CORSIE DI CUI UNA DEVIA SULLA CARREGGIATA OPPOSTA.PER I MEZZI PESANTI E LE LUNGHE PERCORRENZE SI CONSIGLIA DI USCIRE A ORTE SEGUIRE LA SUPERSTRADA ORTE-VITERBO POI LA STATALE CASSIA 2 IN DIREZIONEE DA QUI RIENTRARE IN A1CI SPOSTIAMO A, SUL TRATTO URBANO DELLA A24IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN PRECEDENZA CHIUSO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN TANGENZIALE, è STATO RIAPERTO CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTROMIGLIORATO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARESI RALLENTA IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANADIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIAROSULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA REGIONALE-VITERBO, LA CIRCONE è FORTEMENTE RALLENTATA, SONO ATTIVI BUS AGGIUNTIVI PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI TRA MONTEBELLO E FLAMINIOSULLA TRATTA EXTRAURBANA IL SERVIZIO è SOSPESO TRA VITERBO E VIGNANELLO PER UN LABERO CADUTO SUI BINARI SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVIE RICORDIAMO PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIOLO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 OREA INCROCIARE LE BRACCIA ANCHE IL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO E DI TRENITALIA A PARTIRE DALLE ORE 21.