Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 22/11/24

Leggi su Isaechia.it

Io oggi sono NERAH, NERAH. In realtà non c’entra niente, portate pazienza ma sono NERAH per la chiusura anticipata de La Talpa, un programma che aspettavo da anni per risollevare quel clima di TERRIBILE, DEVASTANTE e TRACOTANTE NOIA in cui siamo piombati in quest’era di Grandi Fratelli infiniti condotti da un tizio che manco si ricorda i nomi dei suoi concorrenti, e che loro sono riusciti a ROVINARE COMPLETAMENTE buttandolo lì con una collocazione insensata nel palinsesto, l’immotivata assenza della diretta, un budget ridicolo, location da sagra della porchetta e una conduttrice totalmente priva del necessario mordente per sfruculiare tra indizi e sabotaggi.Loro avevano tra le mani uno dei format potenzialmente più avvincenti dell’intera televisione, ci hanno fatto aspettare anni per partorire una nuova edizione e l’hanno sfanc*lata così, sprecando incomprensibilmente quella che poteva essere l’opportunità perfetta per dare nuova linfa ai reality morenti di Mediaset.