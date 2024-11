Ilrestodelcarlino.it - Torna il ‘Natale che non t’aspetti’. I borghi stanno per accendersi

della provincia si preparano alla magia del Natale. Da domani al 6 gennaiol’evento ‘Il Natale che non ti aspetti’, una rassegna che racchiude le tantissime iniziative organizzate nel territorio provinciale in occasione delle festività natalizie. Un’idea dell’Unione delle Proloco di Pesaro e Urbino, realizzata in collaborazione con 26 proloco del territorio e 23 comuni, per cui è stato realizzato un fitto calendario, che prenderà il via domani con ‘Candele a Candelara’ ea Mombaroccio’ e domenica a Serrungarina. A presentare l’iniziativa è Agnese Trufelli, vice direttrice di Confcommercio, che sostiene l’evento: "Ilche non ti aspetti’ – dice – racconta di una storia d’amore tra ie le migliaia di volontari che si mettono a disposizione per valorizzarli, sacrificando anche il loro tempo libero.