Tommaso Giacomel è pronto | Punto alla top5 in classifica generale Un norvegese mi ha impressionato

Ambizioni e voglia di dimostrarsi all’altezza della situazione. Chissà,sarà anche un po’ ispirato da Jannik Sinner, essendo lui grandissimo appassionato di tennis e considerando quanto di buono sta facendo il giocatore altoatesino a livello mondiale nella specialità con racchetta e pallina. A breve, anche l’avventura del 24enne nativo di Vipiteno prenderà il via. La Coppa del Mondo di biathlon è ormai alle porte e dal 30 novembre all’8 dicembre a Kontiolahti (Finlandia) si darà il via alle danze.vorrà subito mettersi in mostra e ha affrontato un avvicinamento senza particolare intoppi, effettuando in terra, a Sjusjoen, due settimane di lavoro e i primi test-gara per sondare la sua forma. Il nostro portacolori ha concluso al 13° posto nella prova citata, in cui c’è stata la tripletta dei padroni di casa con Endre Stroemsheim, Vetle Christiansen e Johan Olav Botn.