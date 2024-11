Panorama.it - The Smoke Orchestra: «Celestial Bodies unisce funk e astronomia»

Leggi su Panorama.it

Negli anni Settanta, periodo di massimo splendore per il, si era affermato un sottogenere chiamato space, un particolare stile musicale tra afro,ed elettronica che trovava nel “cosmo” un elemento sonoro comune. Rifacendosi a quello stile, ma declinandolo con sonorità più moderne e contemporanee, è nato, il primo album di inediti della The, una sorta di “all star” dei migliori musicistiin Italia. Il disco, oltre che in tutte le piattaforme digitali, è disponibile anche in vinile edizione limitata. Il collettivo The(formato da Angelo “Gange” Cattoni alle tastiere e voce, Gianluca “Pello” Pelosi al basso, Marco Zaghi ai sassofoni e al flauto, Antonio “Heggy” Vezzano alla chitarra, Riccardo “Jeeba” Gibertini alla tromba e al trombone e Nico “Rho Kayman” Roccamo alla batteria e percussioni) nasce semplicementenel 2004 come reggae-roots band, incidendo due dischi,(2006) e Routes (2008), che diventano di culto nel panorama reggae italiano.