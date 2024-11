Isaechia.it - Temptation Island, Alessia Pascarella e Lino Giuliano sono tornati insieme: lui le organizza una romantica sorpresa, la reazione di lei (Video)

Nelle ultime settimane l’ex protagonista di11aveva parlato sui social della sua situazione sentimentale, spiegando di essere ancora innamorato die di stare facendo il possibile affinché lei riesca a perdonarlo e a dargli una seconda possibilità (clicca QUI per leggere) e stando a quanto emerso sui social in queste ultime ore sembra proprio che ci sia riuscito.Ieri sera, infatti,ha avviato una diretta su TikTok riprendendo lafatta ad, che ha lasciato senza parole anche tutti coloro che hanno guardato il, dal momento che nessuno si aspettava una simile scena.Il barbiere napoletano ha regalato un grande mazzo di rose rosse alla, con la scritta love e poi l’ha presa per mano, portandola su un piccolo palco allestito per l’occasione, dove un cantante si è esibito appositamente per loro.