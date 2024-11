Inter-news.it - Sorteggio Nations League: l’avversaria dell’Italia ai quarti di finale!

dicon riferimento aidiche si disputeranno a marzo. Svelatadi Luciano Spalletti.– L’Italia di Luciano Spalletti si è qualificata aididellacome seconda classificata nel gruppo 2 della Lega e dunque si è presentata al, disputatosi alle 12 a Nyon, non come testa di serie. Gli azzurri infatti hanno chiuso con gli stessi punti della Francia, ossia 13, ma con una differenza reti peggiore. Determinante, a tal proposito, la sconfitta per 3-1 nell’ultimo incontro a San Siro tra le due nazionali. Incontro peraltro contraddistinto da tantissima Inter in campo: ben sei giocatori. Quattro tra le fila azzurre e due tra quelle transalpine. Quindi, per l’Italia ilpresentava squadre molto ostiche, quali Spagna, Germania e Portogallo.