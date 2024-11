Ilfattoquotidiano.it - “Sono sobrio da 10 anni. Ho bevuto due bottiglie di vino al giorno per 15 anni, ho fatto male al mio corpo”: parla Denzel Washington

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Diecidi sobrietà.li ha raccontati a Esquire: 70il prossimo 28 dicembre, l’attore non ha avuto filtri nel raccontare il suo passato di dipendenza. Tutto è cominciato con la sua passione per il: nel 1999, lui e la moglie Pauletta hanno costruito nella loro casa una cantina con oltre 10 mila, tutte molto pregiate. “Ho imparato a bere il meglio ma se ordinavo più, le avrei bevute tutte”.L’attore ha ammesso di avereduealper quindici, smettendo solo durante i periodi di preparazione per un film: “Ilera la mia passione ma hamolti dal(.), mi ingannavo dicendomi che non fosse un problema”. Oggie si sente molto più in forma: una parte di questa rinascita la deve a Lenny Kravitz, suo amico, che gli ha presentato il coach che lo ha rimesso in forma e sulla via della sobrietà.