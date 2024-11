Nerdpool.it - Scott Pilgrim Takes Off – il creatore accenna a potenziali spin-off dopo la cancellazione

Off è uscito nel 2023 e ha regalato agli amanti del fumetto di O’Malley una serie animata di Netflix e Science SARU diventata subito un gioiello. Sebbene la prima stagione fosse abbastanza autonoma, molti spettatori si sono chiesti se questa sarebbe stata l’unica storia incentrata sull’iterazione animata dei colorati personaggi di Bryan Lee O’Malley. In un recente post sui social media, ildiha confermato che l’anime Science SARU non tornerà per una seconda stagione. In aggiunta al commento di O’Malley, lo scrittore e produttore diOff hato all’idea che il viaggio dipotrebbe non essere finito.Per coloro che non hanno vistoOff, la serie ha riservato molte sorprese a chi conosce la serie originale di Bryan Lee O’Malley.