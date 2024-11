Lettera43.it - Salvini: «Netanyahu benvenuto in Italia, i criminali di guerra sono altri»

Mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto ha affermato che la decisione della Corte penale internazionale di emettere un mandato di arresto nei confronti di«è sbagliata ma la dovremo applicare», il vicepremier Matteoè di tutt’altra opinione. A margine dell’assemblea Anci, il leader della Lega ha dichiarato che «conto di incontrare presto esponenti del governo israeliano e, se il premier venisse in, sarebbe il». «Idi», ha aggiunto. Una posizione vicina a quella del premier ungherese Viktor Orban che ha deciso di sfidare apertamente i giudici dell’Aja: «Inviteròa venire in Ungheria, dove posso garantirgli che la sentenza della Corte non avrà alcun effetto».: «Scelta politica dettata da alcuni paesi islamici»Pur non volendo entrare nel merito delle dinamiche internazionali,ha ricordato che «Israele è sotto attacco da decenni e i cittadini israeliani vivono con l’incubo dei missili e con i bunker sotto le case da decenni».