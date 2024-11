Liberoquotidiano.it - Sace, al via il progetto Africa Champion Program

Roma, 22 nov. - (Adnkronos) - Con un evento questa mattina a Romalancia l'con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il supporto della struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei della Presidenza del Consiglio dei Ministri insieme ad attori istituzionali come l'Agenzia ICE, CDP, SIMEST, Confindustria Ass& Mediterraneo e Câmara de Comércio Moçambique-Itália. Si tratta - si sottolinea in una nota - di un percorso formativo dedicato alle imprese italiane che desiderano acquisire competenze per operare nelle geografie incluse nel Piano Mattei, che mira a creare relazioni commerciali e valorizzare le eccellenze italiane. Il percorso formativo delma prenderà ufficialmente il via nel 2025.