Ravenna la difesa è diventata impenetrabile | Il Tau? Vorrei partite così ogni domenica

Vincere aiuta a vincere. Ne sa qualcosa il. Ne sa qualcosa mister Marchionni. E ne sanno qualcosa gli sportivi giallorossi che, da poco meno di un mese, hanno visto il lorosempre e solo vincere. L’aggiornamento delle statistiche sta diventando un esercizio piacevolissimo. Cinque vittorie di fila in campionato, che diventano 7 coi due ravvicinati successi di Coppa Italia contro Fossombrone e Lentigione. Ildi Marchionni ha complessivamente segnato 17 reti, incassandone 2. In campionato non subisce reti da 401’. Si è tornati alladella scorsa stagione (la migliore d’Italia dalla A alla D), che erala base per grandi performance. Ora i giallorossi si godono l’accesso agli ottavi di finale di Coppa, dove, il 4 dicembre, incontreranno la vincente di Senigallia-Castelfidardo, rinviata a mercoledì prossimo per l’allerta meteo: "Abbiamo dato continuità al lavoro intrapreso – ha commentato soddisfatto mister Marchionni – anche perché, quando si vince, si lavora meglio.