Rabbia e delusione i due volti degli operai Beko di Cassinetta | Siamo in ginocchio

(Varese) – C’è la, c’è la, ma anche quello che sembra essere ormai un sentimento di disincanto verso quello che porterà il futuro. In qualcuno però resiste anche la speranza. Sono i diversi umori dei lavoratori che hanno affollato il lungo serpentone che si è mosso dalla portineria del sitodiieri mattina. “Abbiamo accolto le notizie giunte da Roma in maniera assolutamente pessima : racconta Filippo Capitanini, che ha lavorato in Whirlpool negli ultimi 10 anni –. Il Governo non sta facendo niente per tutto ciò. Io vengo addirittura dalla ex Indesit, quindi sono qui ancor di più a lottare, più di tutti gli altri per far qualcosa tutti quanti insieme perché è una situazione vergognosa. Non è possibile che tutto il Varesotto venga messo inda un’azienda turca che non ha fatto altro che prendersi il marchio per poi andarsene dalla nostra nazione, perché è questo che sta facendo: non è possibile tutto questo”.