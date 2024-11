Putin ordina la produzione in serie di missili Oreshnik | Nessuno potrà intercettarli E Zelensky chiede più sistemi di difesa aerea

Leggi su Open.online

Il presidente russo Vladimirhato la «in» diipersonicicome quello lanciato ieri, 21 novembre, contro Dnipro, in Ucraina. «Nessun sistema al mondo è capace di intercettarlo», ha affermato. È una nuova minaccia contro l’Occidente quella del presidente della Federazione russa che, a quanto riferisce l’agenzia Tass, sta tenendo una riunione con il comandante delle truppestiche russe.ha inoltre aggiunto che ipossono raggiungere obiettivi in tutta Europa. Le armi, come spiega Lorenzo Cremonesi sul Corriere, possono viaggiare a 12mila km/h.: «Il sistema è a garanzia dell’integrità territoriale russa»«Un successo». Cosìha battezzato il lancio del missile ipersonicoche è anche capace di trasportare testate nucleari.