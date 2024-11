Lanazione.it - Platani malati in viale D'Annunzio: lunedì partono i lavori

Pisa, 22 novembre 2024 -25 novembre iinD’per rimuovere 13che, dopo il sopralluogo effettuato congiuntamente dal Servizio Fitosanitario Regionale, dai tecnici di Euroambiente e l’Ufficio Infrastrutture Verdi del Comune di Pisa, sono risultati “morte in piedi” a causa del cancro colorato. La rimozione si rende necessaria per motivi di sicurezza dato che le piante ormai completamente seccate, costituiscono un pericolo per la pubblica incolumità per persone e cose, vista soprattutto la loro collocazione ai lati dele come dimostrato già dal crollo di un platano (a fianco della sede stradale) a causa del forte vento verificatosi proprio nella scorsa notte. Le 13 piante si trovano nel primo tratto delD’, tra il Ponte del CEP ed il civico 50 su entrambi i lati.