Omicidio Laura Ziliani | confermato l’ergastolo per il trio diabolico

Carcere a vita. Nessuno sconto per il. La corte di appello di Brescia haper Paola e Silvia Zani, le sorelle che con Mirto Milani hanno ucciso la loro madre,, ex vigilessa di Temù, centro del bresciano.Milani era il fidanzato di una delle due sorelle e amante dell’altra.Secondo la Corte d’Assise di Brescia, l’8 maggio 2021 uccisero la donna non per soldi o per odio, ma per “gratificare l’ego del gruppo e celebrare adeguatamente la coesione” dei suoi componenti.“Il processo d’appello si è chiuso come doveva andare. Dispiace solo che anche oggi è stata un’occasione persa per sentire delle scuse”, ha detto l’avvocato di parte civile Piergiorgio Vittorini, che rappresenta l’ultima delle figlie di. Nessun commento a parte dei difensori se non un “speravamo in una nuova perizia psichiatrica” che si è lasciato sfuggire uno dei legali di Paola e Silvia Zani e di Mirto Milani dopo la lettura del dispositivo.