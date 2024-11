Quotidiano.net - Nuove centrifughe per l’uranio, l’ultima minaccia nucleare dell’Iran

Roma, 22 novembre 2024 – Nuovo braccio di ferro tra l’Iran e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica dopo che il consiglio dei governatori dell’Aiea ha approvato una risoluzione in cui critica Teheran per la mancanza di cooperazione sulla questione. Per tutta risposta l'Iran ha annunciato che metterà in funzioneavanzate in risposta alla risoluzione. "La Repubblica Islamica dell'Iran ha costantemente sottolineato, a tutti i livelli, che l'adozione di misure conflittuali e qualsiasi abuso del Consiglio dei Governatori dell'Aiea per perseguire obiettivi politici e illegittimi provocherà una risposta reciproca", ha affermato in un comunicato il ministero degli Esteri della Repubblica islamica. "I dettagli delle possibili azioni dell'Iran – ha continuato – erano già stati comunicati in anticipo al Direttore generale.