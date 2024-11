Metropolitanmagazine.it - Nostalgia anni ’90, i Coccolotti diventano virali su TikTok: il nuovo trend della Gen Z

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Tornano in auge i, i teneri orsacchiotti profumatissimi e dai toni pastello che amavano i Millennials. Il fenomeno è esploso sufra la Gen Z ed è diventato un vero e proprio, ancora’90 per la Gen ZFonte Foto: giochipreziosi.it ©Il vintage è ormai ovunque: nei vestiti, nella musica che ritorna con vecchi brani che sembravano ormai dimenticati, nelle macchine fotografiche analogiche e nella predilezione per i telefoni senza connessione. Adesso la’90 ha investito anche il mondo dei giocattoli. I Millennials ricorderanno i pomeriggi dopo scuola ad aspettare la messa in onda dei cartoni animati, l’amatissimo Bim Bum Bam, e le numerose pubblicità che si intervallavano fra un cartone animato e l’altro. Alcune pubblicità di giocattoli’90 e inizio 2000 sono diventate cult come, per esempio, quella dei; quale bambino cresciuto in queglinon ricorda il jingleréclame, il profumo inebriante di questi peluche e i colori pastello? Adesso gli orsacchiotti più famosi dell’infanzia dei Millennials sono diventatisuper la Gen Z tanto da risultare quasi impossibile trovarli.