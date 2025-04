Cate Blanchett Sono seria quando dico che voglio smettere di recitare

Cate Blanchett ha parlato dei suoi progetti per il futuro, spiegando che sta pensando al proprio ritiro dal mondo della recitazione. Cate Blanchett ha rivelato, in un'intervista rilasciata a Radio Times, che ha intenzione di smettere di recitare, anche se la sua famiglia non le crede mai quando parla dei suoi progetti. L'attrice è stata recentemente protagonista di Black Bag, il film diretto da Steven Soderbergh, accanto a Michael Fassbender. Il possibile addio alla recitazione Parlando del proprio futuro, Cate Blanchett ha spiegato: "La mia famiglia reagisce alzando gli occhi al cielo ogni volta che ne parlo, ma lo dico davvero. Sono seria sull'idea di smettere di recitare. Ci Sono molte altre cose che voglio fare con la mia vita". La . Movieplayer.it - Cate Blanchett: "Sono seria quando dico che voglio smettere di recitare" Leggi su Movieplayer.it L'attriceha parlato dei suoi progetti per il futuro, spiegando che sta pensando al proprio ritiro dal mondo della recitazione.ha rivelato, in un'intervista rilasciata a Radio Times, che ha intenzione didi, anche se la sua famiglia non le crede maiparla dei suoi progetti. L'attrice è stata recentemente protagonista di Black Bag, il film diretto da Steven Soderbergh, accanto a Michael Fassbender. Il possibile addio alla recitazione Parlando del proprio futuro,ha spiegato: "La mia famiglia reagisce alzando gli occhi al cielo ogni volta che ne parlo, ma lodavvero.sull'idea didi. Cimolte altre cose chefare con la mia vita". La .

