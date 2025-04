Michael Schumacher segnale di vita ecco cosa ha firmato

Michael Schumacher ha firmato il casco di Sir Jackie Stewart con la sigla MS. Si tratta di qualcosa di più di un semplice autografo. E' il primo segnale di vita dell'amato pilota a 12 anni dal drammatico incidente sugli sci. Ad aiutarlo sarà stata probabilmente la moglie Corinna. E non è escluso nemmeno che possa aver fatto tutto lei. Ma poco importa: conta solo il fatto che Sir Jackie Stewart sia stato autorizzato a dire che quella è la firma di Michael. Il casco bianco del tre volte campione del mondo scozzese è stato firmato da tutti i 20 campioni del mondo viventi e verrà messo all'asta per raccogliere fondi a favore dell'associazione Race Against Dementia che Sir Jackie ha fondato quando alla moglie Heldon nel 2014 era stata diagnosticata la malattia. La sigla MS accanto a quella degli altri 19 campioni del mondo viventi è commovente, così come commovente è il gesto di Corinna, che ha voluto aiutare Stewart in questa sua missione.

