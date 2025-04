Sport.quotidiano.net - Premier League: Liverpool prova la fuga vincente, Newcastle e City sorpasso sul Chelsea

Londra 14 aprile 2025 – Imperversa la lotta in alta quota dellacon la bellezza di cinque squadre in tre punti per determinare tre posizioni valide per la prossima Champions. Ilperde il suo posto al Sole e viene sorpassato dae Manchester, entrambi super nelle rispettive sfide. In fondo alla graduatoria Il Wolverhampton avvicina le ultime tre alla retrocessione aritmetica, mentre nella prossima giornata ilavrà il primo match point per il titolo. L'esito delle partite del weekend Il turno numero 32 disi apre con una sfida meravigliosa, vissuta sulle montagne russe. Il Manchesterinfatti soffre, rischia nel primo tempo di soccombere al Crystal Palace, prima di ribaltare il risultato con gli interessi. Dal doppio svantaggio i Citizens passano sui rossoblù londinesi per 5-2 in una grande dimostrazione di forza.