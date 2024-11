Ilfattoquotidiano.it - Northvolt, campione europeo delle batterie elettriche, chiede l’accesso alla procedura fallimentare sotto il peso dei debiti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ci sono accadimenti relativamente piccoli che hanno grandi significati. Uno di questi è la richiesta di accessoda parte di, l’azienda svedese che era unagrandi speranze europee per un’industria diper auto. Il colpo di grazia è arrivato con l’annullamento di un ordine da 2 miliardi di euro da parte di Bmw, a causa del rallentamento della domanda. L’amministratore delegato e co-fondatore Peter Carlsson ha annunciato le dimissioni dal ruolo che ricopriva dal 2016.ha annunciato di aver fatto domanda di protezione dbancarotta ai sensi del Chapter 11 negli Stati Uniti, per consentirle di ristrutturare il suo debito e riorganizzare la sua attività. La presentazione le ha dato accesso a “circa 145 milioni di dollari in cash collateral”, ha affermato, mentre il produttore di camion svedese Scania, un cliente, ha promesso 100 milioni di dollari in nuovi finanziamenti.