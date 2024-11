Amica.it - Negramaro, nell’album “Free love” anche Elisa, Jovanotti, Fabri Fibra e altri amici

Leggi su Amica.it

(askanews) – Sempre vitali e travolgenti isanno andare oltre il loro passato per proporsi con nuova linfa ma guardando sempre con rispetto alle origini. È così che è nato Free love il loro nono album in studio.«Ricomincia un nuovo capitolo, questo è un concept album che parla dell’assoluta libertà in tutto, cioè la libertà di amarsi e di amare assoluta, cioè quella sciolta da ogni legame, da qualsiasi vincolo, da qualsiasi confine che non può esserci».Dodici tracce, otto collaborazioni: Aiello, Malika Ayane,, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro,, JJ Julius Son sono gli ospiti presenti nel disco. GUARDA LE FOTOMichael Bublé, La Rappresentante di Lista, Ghali e le news musicali della settimana: “È un inno alla libertà, un ritorno al futuro”E in questo contenitore di libertà abbiamo avuto tantissime collaborazioni e nello spirito libero assoluto di questo disco abbiamo incontrato tanti musicisti e tantiin maniera naturale che sono finiti in questo album, che veramente per noi è un’altra propulsione verso il futuro.