Napoli Conte | Stiamo facendo bene sulla Roma

Antonio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la. Queste le sue parole:Lei è fiero di tutto ciò che ha già realizzato? O cose le serve ancora per esserlo completamente?“Ci sono tante squadre in pochissimi punti,ma anche le altre, non c’è un’altra che si è staccata. C’è un po’ di stupore magari nel vedere alcune squadre lì in classifica dopo 12 giornate. Ce ne sono talmente tante in pochi punti che uno farebbe pure fatica ad elencarle”.E’ una partita affascinante, battezza il suo amico Ranieri, ma è anche una trappola. Chi rischia di più?“E’ una partita di calcio, mica rischiamo la vita (ride, ndr), è un rischio sportivo. Chi ne può uscire menonto. sicuramente mi fa piacere incontrare Claudio, c’è grande stima nei suoi confronti, anche dell’amicizia.