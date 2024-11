«Matilde Lorenzi è morta in una pista senza reti di protezione, perché i carabinieri dicono di no?»

Leggi su Open.online

in unadi. Anche se la procura di Bolzano afferma che la sua caduta è stata un incidente. A dirlo sono Paolo De Chiesa e Piero Gros, ex sciatori e campioni. Che chiedono giustizia: «Il caso dovrebbe essere riaperto.dalla foto e dal video – girato da chi era sulla seggiovia in quel momento – si vede chiaramente che innon c’erano leB, quelle che permettono di contenere in un metro la caduta di ogni sciatore che scende a 60-70 chilometri all’ora. E allorahanno affermato il contrario?».La contraddizioneA La Stampa Chiesa e Gros fanno notare che quanto riportato daicontraddice anche la dichiarazione del direttore marketing dell’Alpin Arena Senales rilasciata all’agenzia Agi. «Non c’era nessun ostacolo – ha detto Stefan Hutter nei giorni scorsi-.