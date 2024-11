Inter-news.it - Longhi: «Calhanoglu? Inter condizionata. Asllani aspira ma non è!»

Leggi su Inter-news.it

Hakanrischia di saltare Verona-, dove potrebbe rivedersi dal primo minuto Kristjan. Brunoavanza un confronto tra i due giocatori, spiegando le differenze.SOESSIRE DIVERSO – Bruno, ospite di Radio Sportiva, spiega il proprio punto di vista sul regista e il vice regista dell’: «Cosa penso di Kristjan? Penso che non sia Hakan, è semplicissimo. Il centrocampista albanese non è un giocatore che ha lo spessore del turco. Quest’anno la classifica dell’, se raffrontata a quella dell’anno scorso, è anche un po’dal fatto cheha saltato cinque partite. In due non ha giocato, in due ha giocato dodici minuti, in un’altra proprio non c’era»., le differenze tra i due registi dell’ZIONE – A pochi giorni dal rientro in campo per Verona-e con diversi dubbi ancora da sciogliere per Simone Inzaghi, Brunodichiara sui due centrocampisti nerazzurri: «è un giocatore che diviene indispensabile per come fa girare la squadra e per come è bravo a recuperare i palloni.