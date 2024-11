Oasport.it - LIVE Altmaier-Van de Zandschulp 4-6, 7-6, 3-6, Germania-Olanda 0-1, Coppa Davis 2024 in DIRETTA: al decimo match point Paesi Bassi avanti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladel primo singolare, a breve con Griekspoor-Struff!20:01 Si chiude con oltre un’ora e mezza di ritardo la prima partita della semifinale di, al. Che cosa abbiamo visto! A breve il secondo singolare.20:00 VAN DEb.4-6, 7-6(12), 6-3! CHIUDE CON LA PRIMA VINCENTE unsurreale l’olandese.A-40 Non sbaglia lo smash Botic!!40-40 Mamma mia, slice di tensione in corridoio. Paralizzato!!A-40 Prima vincente slice. Farà il serve&volley adesso??40-40 Favolosoqui! Con il dritto lungolinea! Che coraggio! Anche l’ottavo se ne va.SecondaA-40 Clamoroso errore gratuito di dritto di. Ha sbagliato lui per primo. OTTAVO!40-40 Non si sente di scendere a rete Van de, finisce con lo sbagliare di dritto in difesa.