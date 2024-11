Lopinionista.it - L’Astrattismo Lirico di Franco Pintus, tra figure musicalmente sospese ed elementi geometrici in improbabile equilibrio

La necessità di alcuni artisti di andare a reinterpretare il visibile astraendosi dalla contingenza per effettuare una ricerca diversa e più affine alla loro indole espressiva, si manifesta in alcuni casi con stili che sfuggono alle definizioni, alle delimitazioni e alle regole, almeno a quelle imposte dall’esterno che fungerebbero da ostacolo alla libera personalizzazione dell’autore. La scelta di avvicinarsi alla decontestualizzazione narrativa sottolinea da un lato l’esigenza di dar vita a una cifra stilistica indipendente dall’osservato e dalla contingenza troppo concreti per assecondarsi alle corde interiori dell’esecutore, dall’altro di mescolare stili e influenze in virtù delle quali riuscire a delineare una visione nuova deglie dei soggetti che catturano l’attenzione rappresentativa di un creativo.