Ilfattoquotidiano.it - Laos, sei turisti morti avvelenati dopo avere bevuto: il sospetto dell’alcol contraffatto col metanolo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’ultima è una turista australiana, Holly Bowles, 19 anni, morta in ospedale a Bangkok10 giorni in coma. Ieri invece un uomo inglese, Simone White, avvocato di 28 anni del Kent, nel sud-est dell’Inghilterra. Salgono così a sei le vittime – due danesi, due australiani, un americano e un cittadino britannico -, tuttisoggiornato a Vang Vieng, nota destinazioneca in, peravvelenamento da alcol adulterato contenente. Tutto inizia intorno al 12 novembre, quando una decina dipassato una serata nella località, frequentata soprattutto da backpacker e famosa per i suoi eccessi, dalle droghe all’alcol, vengono ricoverati in Thailandia. A seguito del caso, le autorità di diversi paesi occidentali hanno messo in guardia i loro cittadini dai rischi di avvelenamento dain, uno dei paesi più poveri del Sud-est asiatico che negli ultimi anni è stato colpito da una forte inflazione e dove il turismo è diventata una fonte di reddito cruciale.