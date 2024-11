Tpi.it - La Corte penale internazionale emette un mandato di arresto per Netanyahu e Gallant per crimini di guerra: cosa succede ora

dipersignifica e cheoraNella giornata di giovedì 21 novembre ladell’Aia ha emesso und’per il premier israeliano Benyamin, l’ex ministro della Difesa Yoave il capo di Hamas, Deif, che però si ritiene sia morto in un raid con l’accusa è di “die contro l’umanità”.significa? Eora? Ecco tutto quello che c’è da sapere.Iniziamo col dire che la misura non è strettamente simbolica. Tutti i 124 Stati membri della(CPI), infatti, hanno l’obbligo legale di arrestare ed estradare le persone su cui grava und’emesso dalla. Questo vale anche per il presidente russo Vladimir Putin, destinatario di und’emesso nel marzo 2023.