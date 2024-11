Oasport.it - Juventus eliminata dalla Champions League di calcio femminile: Arsenal vittorioso 1-0 a Londra

Leggi su Oasport.it

Calato il sipario sulla sfida del Gruppo C delladitra. La Vecchia Signora è stata sconfitta adalle Gunners, per effetto del gol realizzato negli ultimi minuti dall’ex bianconera, Lina Hurtig. Un gol che condanna la formazione di Max Canzi all’eliminazione, dopo i risultati negativi delle ultime due uscite in Europa.PRIMO TEMPO – Canzi punta sul seguente undici: Peyraud-Magnin, Lenzini, Calligaris, Cascarino, Bergamaschi, Bennison, Caruso, Schatzer, Krumbiegel, Cantore, Vangsgaard. Renee Slegers risponde con Van Domselaar, Fox, Williamson, Catley, McCabe, Little, Maanum, Walti, Caldentey, Russo, Foord. Padrone di casa a manovrare, nel tentativo di trovare il pertugio nella retroguardia bianconera.Venti minuti in cui le emozioni latitano e al 22? il primo pericolo creato dalle padrone di casa: cross per Russo molto pericoloso, sventatoretroguardia bianconera.