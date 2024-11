Zonawrestling.net - Jey Uso: “Voglio diventare campione del mondo e ci riuscirò”

Per anni Jey Uso ha fatto coppia con il fratello Jimmy Uso dando vita ad uno dei team tag di maggior successo della storia della WWE. Poi la nascita della Bloodline insieme a Roman Reigns con tutto quello che poi ne è conseguito. Quando il gruppo si è spaccato, Jey Uso è finito a Raw con la WWE che ha deciso di dargli un push in singolo che lo ha portato alla conquista dell’Intercontinental Title.“il titolo del”Durante una intervista con Cheap Heat, Jey Uso ha parlato del suo desiderio di esseredel, almeno una volta: “Se sei un wrestler è ovvio che vuoi essere un maledetto WWE Champion una volta, un World Champion una volta.esseredel. Non ci avevo mai davvero pensato fino a quando non ho conquistato l’IC Title. Mi ha dato maggiore sicurezza e consapevolezza.