In uno dei più bei quartieri di Parigi c'è un mercato nascosto con tanto street food (che vale la pena provare)

L’ingresso passa quasi inosservato su rue de Bretagne, strada vivacissima, ma apci si fa spazio tra i tanti avventori si capisce l’ampiezza della proposta, raccolta in quest’antica piazza commerciale, segreto ben celato tra i palazzi del Marais.Storia del Marché des Enfants RougesAperto nel 1615, ilfu costruito per volere di Luigi XIII (quello della guerra dei Trent’anni) non lontano da un vecchio orfanotrofio i cui piccoli assistiti venivano vestiti di rosso (appunti, gli enfants rouges). Acquisito dal comune diagli inizi del ‘900, nonostante dal 1982 fosse classificato come monumento storico, ilha vissuto un momento di disgrazia negli anni '90, rischiando addirittura la demolizione per far posto alla costruzione di un parcheggio. Dagli inizi del 2000 è stato fortunatamente ristrutturato e ripopolato di nuove attività.