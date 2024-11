Ilrestodelcarlino.it - Imola, raccolta fondi per la cura dell’Alzheimer

, 22 novembre 2024 – Il Bar Bologna ha raccoltoper lanel corso di un aperitivo solidale presso il locale, organizzato da Angelo Esposito, tirocinante Oss. L’iniziativa ha un duplice obiettivo: raccoglieree sensibilizzare la comunità. "L’idea è nata per caso – racconta Angelo –. Durante il mio stage a Casa Alzheimer ho incontrato Anna Ortolani, la direttrice. Durante una delle settimane trascorse lì, ho avuto modo di conoscere un gruppo di persone con cui abbiamo riflettuto su come far conoscere alla comunità dila realtà dell'Alzheimer e su come sensibilizzare le persone su questa malattia. Parlando con Andrea Vernocchi, amico e gestore del Bar Bologna, abbiamo deciso di organizzare una serata di beneficenza per promuovere questa causa. Andrea ha vissuto un’esperienza drammatica legata a questa malattia”.