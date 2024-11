Ilrestodelcarlino.it - Il progetto ’Bat’ va al Premio Ubu

Per la 46esima edizione i Premi Ubu puntano ancora l’attenzione su Pesaro capitale italiana della cultura 2024, grazie al’Bat Bottega Amletica Testoriana’ di Antonio Latella, promosso dall’Associazione Marchigiana Attività Teatrali per Pesaro, Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa e stabilemobile, in collaborazione con Associazione Giovanni Testori. I membri del comitato scientifico hanno infatti annunciato la nomination nella categoria ’Progetti speciali’, grazie alle preferenze di più di sessanta critici e studiosi teatrali italiani. Si tratta del più importante riconoscimento di teatro in Italia, particolarmente importante per l’ente marchigiano presieduto di Piero Celani e diretto da Gilberto Santini che per la seconda volta - dopo ilUbu 2021 per il’Now/Everywhere.