Il lupo, da cacciatore a cacciato: in Svizzera abbattuti già 39 esemplari. E in Italia c'è chi vorrebbe fare lo stesso

Sondrio – “Cinque branchi die un “branco” di umani. I lupi avranno il compito di muoversi sull’intero Arco Alpino e gli uomini di gestire questo loro ritorno naturale. Riusciranno uomini e lupi a vivere sulloterritorio?”. È la trama di un gioco pensato nel progetto europeo “Life WolfAlps” per educare i più piccoli alla possibile convivenza con i grandi carnivori. La conservazione dei grandi carnivori, specialmente il, è in gran parte condizionata dall’accettazione umana. Ma quando ci sono di mezzo gli adulti e soprattutto un confine, le cose cambiano di parecchio. Sono 39 i lupi finoraindurante la stagione di caccia nell’ambito della strategia federale di contenimento del predatore: 23 nei Grigioni, 10 in Vallese, 3 nel canton Vaud e altrettanti nel canton San Gallo.