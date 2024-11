Movieplayer.it - Il Gladiatore 2, "So che sono morto, ma...", Ridley Scott conferma che Russell Crowe voleva tornare

Leggi su Movieplayer.it

L'attore protagonista della pellicola originale non ha fatto mistero al regista di volera interpretare Massimo anche nel sequel Il2 vede il Lucio Vero di Paul Mescal ripercorrere il viaggio intrapreso dal padre, il Massimo Decimo Meridio dinel film originale, diventando un coraggioso combattente tra la folla del Colosseo e gli imperatori assetati di sangue. Nonostante la fine di Massimo ne Il, il registaha recentementeto cheera ansioso di recitare nel sequel e ha rivelato il motivo per cui il suo ritorno non si è mai concretizzato. Nel corso di un'intervista con People,ha reso noto l'interesse diper Il2 e il progetto di .