Gaeta.it - Il Comune di Milano punta all’area della Maura per un grande parco urbano

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittersta considerando un’importante opportunità per il verde. Infatti, il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato l’interesse delper l’acquisizione dell’area, attualmente di proprietà di Snaitech. Questa potenziale acquisizione rappresenta un passo significativo nella strategiagiunta milanese per ampliare gli spazi verdi e migliorare la qualitàvita dei cittadini.L’interesse deldiDurante l’inaugurazione del mercato solidale in piazza Duomo, il sindaco Giuseppe Sala ha chiarito le intenzioni delriguardo. Sala ha comunicato che ilè seriamente interessato a mantenere l’area a verde, sottolineando l’importanza di questo spazioche, se acquisito, potrebbe diventare undi dimensioni considerevoli, quasi il doppio del notoSempione.