Cityrumors.it - Igor Sollai confessa: “Sono stato io! Ecco come ho ucciso Francesca…”

Dopo mesi dietro le sbarre, in attesa delle indagini,Sallai hato di averla moglie Francesca Deidda il 10 maggioSi è dichiarato innocente per mesi, poi, negli scorsi giorni, la confessione., marito di Francesca Deidda, ha ammesso di averla uccisa e di essersi successivamente sbarazzato del suo corpo. L’omicidio risale al 10 maggio del 2024, quando la donna è scomparsa nel Cagliaritano, prima che il suo corpo venisse ritrovato in un borsone, in mezzo alle sterpaglie più di due mesi dopo, il 18 luglio. Il primo sospettato è sempre, arrea pochi giorni dal ritrovamento con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. In carcere ha sempre sostenuto la sua innocenza, almeno fino a oggi.: “io!hoFrancesca.