Ilnapolista.it - Hamilton, la mossa della Ferrari assume sempre più i contorni di un all-in al buio (Times)

Leggi su Ilnapolista.it

Trae la Mercedes tutto procede con professionalità, calma e cordialità. Il prossimo anno l’inglese andrà allae Toto Wolff potrà “istruire” il giovane Kimi Antonelli. Ma tutti sanno che si tratta del gioco delle parti e nessuno ha intenzione di turbare il divorzio in casa Mercedes. Come scrive il, Toto Wolff, team principal Mercedes, ha spiegato l’insolito gioco di equilibri.«Penso che lui e noi come squadra. stiamo andando molto bene e continuiamo a lavorare insieme perché ovviamente mancano ancora tre gare. Ha annunciato che andrà allaall’inizio dell’anno e sono molto orgoglioso di come abbiamo mantenuto i rapporti professionali come sono. Ma sapevamo che non sarebbe mai stato facile».Adesso però mancano le ultime tre gare, è le parti “sono entrate nella fase «non sono io, sei tu»procedura di divorzio“.