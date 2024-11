Gamerbrain.net - Golden Joystick Awards 2024: Categorie, nomination e vincitori

Leggi su Gamerbrain.net

Dopo i The Gamee Indie Game, non potevano di certo mancare idi Londra, evento durante il quale sono stati nominati numerosi titoli suddivisi per le varie, con tanto di vincitore per ciascuna di esse, a seguire la lista completa.Ultimate Game of the YearAnimal WellAstro BotBalatroBlack Myth: Wukong (Vincitore)Call of Duty: Black Ops 6Dragon Age: The VeilguardFinal Fantasy VII RebirthHelldivers 2Metaphor: ReFantazioSatisfactorySilent Hill 2Tekken 8Studio of the Year11 Bit StudiosArrowhead Game StudiosCapcomDigital EclipseTeam ASOBI (Vincitore)Visual ConceptsPC Game of the YearAnimal WellBalatroFrostpunk 2Satisfactory (Vincitore)Tactical Breach WizardsUFO 50Console Game of the YearAstro BotDragon’s Dogma 2Final Fantasy VII RebirthHelldivers 2 (Vincitore)Prince of Persia: The Lost CrownThe Legend of Zelda: Echoes of WisdomMost Wanted GameAtomfallAssassin’s Creed ShadowsSid Meier’s Civilization VIIClair Obscur: Expedition 33DeadlockDeath Stranding 2: On The BeachDoom: The Dark AgesExodusFableGhost of YoteiGrand Theft Auto VI (Vincitore)Hollow Knight: SilksongIndiana Jones and the Great CircleKingdom Come: Deliverance IILight No FireMafia: The Old CountryMonster Hunter WildsSkateSlay the Spire 2South of MidnightBest Storytelling1000xResistEmio – The Smiling Man: Famicom Detective ClubFinal Fantasy 7 Rebirth (Vincitore)Like a Dragon: Infinite WealthLorelei and the Laser EyesTactical Breach WizardsBest Visual DesignAstro BotBlack Myth: Wukong (Vincitore)Harold HalibutMetaphor: ReFantazioSenua’s Saga: Hellblade IIWarhammer 40,000: Space Marine 2Best Multiplayer GameAbiotic FactorEA Sports College Football 25Helldivers 2 (Vincitore)Sons Of The ForestTekken 8The FinalsBest Audio DesignAstro Bot (Vincitore)BalatroRobobeatSenua’s Saga: Hellblade IIStar Wars OutlawsStill Wakes the DeepBest Game ExpansionAlan Wake 2 Expansion PassDestiny 2: The Final ShapeDiablo IV: Vessel of HatredElden Ring: Shadow of the Erdtree (Vincitore)God of War Ragnarök: ValhallaWorld of Warcraft: The War WithinBest Indie Game – Self PublishedArctic EggsAnother Crab’s Treasure (Vincitore)Crow CountryDuck Detective: The Secret SalamiI Am Your BeastLittle Kitty, Big CityRivenTactical Breach WizardsTiny GladeUFO 50Best Indie GameAnimal WellArcoBalatro (Vincitore)Beyond GalaxylandConscriptIndikaLorelei and the Laser EyesThank Goodness You’re Here!The Plucky SquireUltrosBest SoundtrackA Highland SongAstro BotFinal Fantasy VII Rebirth (Vincitore)HauntiiSilent Hill 2Shin Megami Tensei V: VengeanceBest Early Access GameEnshroudedDeep Rock Galactic: SurvivorHades 2Manor LordsLethal Company (Vincitore)PalworldBest Gaming HardwareAsus ROG Zephyrus G14 ()Backbone One (2nd Gen)LG UltraGear 32GS95UENvidia GeForce RTX 4070 SuperTurtle Beach Stealth UltraSteam Deck OLED (Vincitore)Best Game TrailerCaravan Sandwitch – Launch TrailerDeath Stranding 2: On The Beach – State of Play Announce TrailerHelldivers 2 – “The Fight for Freedom Begins” Launch Trailer (Vincitore)Kingmakers – Official Announcement TrailerSid Meier’s Civilization VII – Narrator Reveal TrailerThe Plucky Squire – Launch TrailerBest Game AdaptationBorderlandsFallout (Vincitore)Halo Season 2KnucklesLike a Dragon: YakuzaTomb Raider: The Legend of Lara CroftBest Lead PerformerCody Christian come Cloud Strife in Final Fantasy VII Rebirth (Vincitore)Kaiji Tang come Ichiban Kasuga in Like a Dragon: Infinite WealthHumberly Gonzalez come Kay Vess in Star Wars OutlawsLuke Roberts come Kratos in God of War RagnarökAshley Tisdale come Carrie Fisher in Star Wars OutlawsL’evento potrebbe aver pre-annunciato il possibile GOTY di quest’anno, ossia Wukong, anche se i Gamedifficilmente presentano il medesimo vincitore di altre premiazioni, ad ogni modo sia Wukong che Astrobot hanno buone possibilità di vittoria.