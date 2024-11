Superguidatv.it - Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 2024: Mediaset si mobilita contro la violenza sulle donne

In occasione dellala, che ricorre il 25 novembre,promuove una campagna di sensibilizzazione che si svilupperà su tutti i suoi canali dal 24 novembre al 1° dicembre.silacon una campagna di sensibilizzazioneIl messaggio raggiungerà anche le piattaforme digitali e social del Gruppo, oltre che le radio e il sito ufficiale www.perilfuturo.it.Grazie alla collaborazione con la concessionaria Mediamond, la campagna si estenderà agli impianti Digital Out Of Home, attivi nello stesso periodo. Questi includeranno le stazioni ferroviarie, la linea M4 di Milano e i quartieri di CityLife e Porta Nuova, con un’attenzione particolare ai maxi led “Viganò” e “Vespucci”, noti per la loro forma iconica a casa.