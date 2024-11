F1 prove libere GP Las Vegas oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Leggi su Sportface.it

La F1 torna in azione dopo una settimana di stop e lo fa con il Gran Premio di Las. Ventiduesimo appuntamento in calendario, il round statunitense è il terzultimo weekend di gara del 2024. I venti piloti più veloci al mondo si sfideranno tra le strade dell’eccentrica città, con il circuito che si snoda tra il Ceasar Palace e The Sphere, in uno spettacolo di luci. Max Verstappen vanta il primo match point della stagione, con Lando Norris che dovrà dare il meglio di sé per tenere il mondiale piloti aperto.2 – LATESTUALEIl weekend inizia,di consueto, con le. Le prime due sessioni sono attese tra la notte e la prima mattina di venerdì 22 novembre. Le FP1 andranno in scena tra le 03:30 le 04:30 italiane. La seconda sessione invece è attesa per le 07:00 del mattino.