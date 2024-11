Movieplayer.it - Dragon Trainer, è polemica sul casting di Astrid, la risposta del regista: "Non è un film storico"

A molti non è andata giù la scelta di un'attrice afroamericana nel ruolo della bionda vichinga, ma ildel reboot live-action risponde per le rime ai detrattori. Dean DeBlois,dell'adattamento live-action di, ha replicato alle critiche suldi Nico Parker per il ruolo diriporta sullo schermo gli amati personaggi della saga animata DreamWorks del 2010 con un cast di attori in carne ed ossa che include Mason Thames, Gerard Butler e Nick Frost. Da quando è stato annunciato che Nico Parker avrebbe interpretato, però, si sono sollevate le voci critiche di chi contesta la scelta di far interpretare una vichinga bionda da un'attrice nera. DeBlois ha postato la suaalle critiche su Instagram, difendendo la scelta del .