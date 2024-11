Quotidiano.net - Comfort, funzionalità e glamour. Ecco le ’Ice Cracker’ di Pollini

L’inverno è nell’aria. E– brand romagnolo che da oltre 70 anni a San Mauro Pascoli produce calzature ad alto tasso di artigianalità e innovazione – presenta la quarta edizione della capsule, una collezione dedicata alla montagna che uniscee un’estetica. La collezione, pensata per affrontare le sfide invernali, include modelli iconici e nuovi design sia per uomo che per donna. Ogni calzatura è dotata di una suola antiscivolo certificata Alpi OCsystem®, realizzata con un telaio in poliuretano speciale, resistente a temperature estreme e chiodini in acciaio inossidabile. Le tomaie, dal carattere urbano, sono progettate per un utilizzo tecnico in montagna ma si adattano anche perfettamente alla vita di tutti i giorni. Accanto ai modelli con ganci in metallo, ispirati agli scarponcini da trekking, troviamo proposte che richiamano il mondo delle sneakers, combat boot, stivali beatle e scarpe derby.